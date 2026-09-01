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Loto des Heures Douces Lalbenquoises Lalbenque

dimanche 8 novembre 2026 · Lalbenque

Loto des Heures Douces Lalbenquoises Lalbenque

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
5413F place de la Poste
Ville
46230 Lalbenque
Département
Lot
Tarif

Lalbenque

Loto des Heures Douces Lalbenquoises

5413F place de la Poste Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Loto du dimanche après-midi à la salle des fêtes, au centre-bourg

Loto du dimanche après-midi à la salle des fêtes, au centre-bourg.

Manifestation organisée au profit de l’aide aux personnes âgées.

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5413F place de la Poste Lalbenque 46230 Lot Occitanie   joelle.serenne@gmail.com

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English :

Sunday afternoon bingo at the community hall in the town center

L’événement Loto des Heures Douces Lalbenquoises Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors – Vallée du Lot

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