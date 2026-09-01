Loto des Heures Douces Lalbenquoises Lalbenque
dimanche 8 novembre 2026 · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Loto des Heures Douces Lalbenquoises
5413F place de la Poste Lalbenque Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Loto du dimanche après-midi à la salle des fêtes, au centre-bourg
Loto du dimanche après-midi à la salle des fêtes, au centre-bourg.
Manifestation organisée au profit de l’aide aux personnes âgées.
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5413F place de la Poste Lalbenque 46230 Lot Occitanie joelle.serenne@gmail.com
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English :
Sunday afternoon bingo at the community hall in the town center
L’événement Loto des Heures Douces Lalbenquoises Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors – Vallée du Lot
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