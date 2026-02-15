LOTO DES JEUNES DU GRENADE SPORTS SALLE DES FÊTES Grenade
L’École de Rugby du Grenade Sports organise son tout premier Loto, le 21 février, à la Salle des Fêtes de Grenade, 1 Rue des Jardin, 31330 Grenade s/ Garonne.
De nombreux lots sont à gagner, offerts par les commerçants de Grenade et des villes alentours. Télévision JCV 139cm, Cookeo, Air Fryer, Nespresso, Trottinette électrique, Extracteur de jus, Entrées à la Cité de l’Espace, Entrées à l’Envol des Pionniers, des repas offerts dans des restaurants de Grenade, Beauzelle, des bons cadeaux chez les commerçants…. Réservations recommandées. 2 .
SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 cdc@christophedeleysses.com
The Grenade Sports Rugby School is organizing its very first Loto, on February 21, at the Salle des Fêtes de Grenade, 1 Rue des Jardin, 31330 Grenade s/ Garonne.
