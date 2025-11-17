Loto des Lous Cadenaires Lalandusse

Loto des Lous Cadenaires Lalandusse mardi 24 mars 2026.

Salle des Fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne

Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.
Salle des Fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08 

English : Loto des Lous Cadenaires

Lotto open to all, with refreshments and snacks.

German : Loto des Lous Cadenaires

Lotto für alle mit Erfrischungsständen, Bourriche und kleinen Snacks.

Italiano :

Lotto aperto a tutti, con rinfresco e spuntini.

Espanol : Loto des Lous Cadenaires

Lotería abierta a todos, con refrescos y aperitivos.

