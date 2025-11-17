Loto des Lous Cadenaires Lalandusse
Loto des Lous Cadenaires Lalandusse mardi 24 mars 2026.
Loto des Lous Cadenaires
Salle des Fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne
–
–
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Loto ouvert à tous avec buvette, bourriche et petite restauration.
Salle des Fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08
English : Loto des Lous Cadenaires
Lotto open to all, with refreshments and snacks.
German : Loto des Lous Cadenaires
Lotto für alle mit Erfrischungsständen, Bourriche und kleinen Snacks.
Italiano :
Lotto aperto a tutti, con rinfresco e spuntini.
Espanol : Loto des Lous Cadenaires
Lotería abierta a todos, con refrescos y aperitivos.
