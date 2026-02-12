Loto des Majorettes de Saint-Amand-Montrond

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Au total 1820 € de bons d’achat,

Ouverture des portes dès 13h. réservation par téléphone. Buvette, pâtisserie, sandwichs .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 05 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A total of 1820 ? in vouchers,

L’événement Loto des Majorettes de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-02-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE