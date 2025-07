[Loto] Des majorettes Espace Guy de Maupassant Offranville

[Loto] Des majorettes Espace Guy de Maupassant Offranville vendredi 12 septembre 2025.

[Loto] Des majorettes

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12

Le Étoiles Filantes d’Offranville vous proposent de venir tenter votre chance lors de deux lotos de rentrée.

Animation devenue traditionnelle au fil des années, ces lotos mêlent convivialité, jeu et gourmandise.

Ainsi, chaque année les joueurs sont de plus en plus nombreux à venir défier les boules et à acheter des cartes de jeu.

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie etoilesfilantesoffranville@hotmail.com

English : [Loto] Des majorettes

Le Étoiles Filantes d’Offranville invites you to try your luck at two back-to-school bingo events.

A traditional event over the years, these lottos combine conviviality, games and gourmet delights.

Every year, more and more players come to challenge the balls and buy playing cards.

German :

Die Étoiles Filantes d’Offranville laden Sie ein, Ihr Glück bei zwei Lottos zu Beginn des neuen Schuljahres zu versuchen.

Diese Lottos sind im Laufe der Jahre zu einer traditionellen Veranstaltung geworden, die Geselligkeit, Spiel und Leckereien miteinander verbindet.

Jedes Jahr kommen mehr und mehr Spieler, um die Kugeln herauszufordern und Spielkarten zu kaufen.

Italiano :

Le Étoiles Filantes d’Offranville vi invitano a tentare la fortuna in due eventi di bingo per il ritorno a scuola.

Tradizionali da anni, queste tombole uniscono convivialità, giochi e buon cibo.

Ogni anno, sempre più persone vengono a tentare la fortuna e ad acquistare carte da gioco.

Espanol :

Las Étoiles Filantes d’Offranville le invitan a venir a probar suerte en dos bingos de vuelta al cole.

Tradicionales desde hace años, estas loterías combinan convivencia, juegos y buena comida.

Cada año son más los que vienen a probar suerte y a comprar cartones.

