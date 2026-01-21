Loto des majorettes rue des halles Saint-Genis-de-Saintonge

Loto des majorettes

rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ne ratez pas le loto des majorettes Les Bâtons de l’Estuaire !

.

rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 31 88 03 iesbatonsdeiestuaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss Les Bâtons de l’Estuaire’s majorette bingo!

L’événement Loto des majorettes Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-01-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge