Loto des Miss en Øléron Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Loto des Miss en Øléron

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Le carton ou la tombola

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Spécial bons d’achats Carton offert à gauche et à droite du gagnant.

Partie spéciale 500 €

.

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 43 78 28

English : Loto des Miss en Øléron

Voucher special Carton offered to left and right of winner.

Special game 500 ?

German : Lotto der Misses in Øleron

Spezielle Gutscheine Karton, der links und rechts vom Gewinner angeboten wird.

Sonderteil 500?

Italiano :

Buoni speciali Cartone offerto a destra e a sinistra del vincitore.

Gioco speciale 500 ?

Espanol : Misses en Øléron Lotto

Vales especiales Cartón ofrecido a la izquierda y a la derecha del ganador.

Juego especial 500 ?

L’événement Loto des Miss en Øléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes