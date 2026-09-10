Loto des Miss en Øléron Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 22 novembre 2026 · Le Chai · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Loto des Miss en Øléron
Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Le carton ou la tombola
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:30:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Spécial bons d’achats – Carton offert à gauche et à droite du gagnant.
Partie spéciale 500 €
.
Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 43 78 28
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English : Loto des Miss en Øléron
Voucher special – Carton offered to left and right of winner.
Special game 500 ?
L’événement Loto des Miss en Øléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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