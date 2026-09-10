UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Loto des Miss en Øléron Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

dimanche 22 novembre 2026 · Le Chai · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Chai
Adresse
89 rue des Sports
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 Le carton ou la tombola

Saint-Georges-d’Oléron

Loto des Miss en Øléron

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Le carton ou la tombola

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:30:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Spécial bons d’achats – Carton offert à gauche et à droite du gagnant.
Partie spéciale 500 €
  .

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 43 78 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto des Miss en Øléron

Voucher special – Carton offered to left and right of winner.
Special game 500 ?

L’événement Loto des Miss en Øléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)