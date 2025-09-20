Loto des monuments Palais des rois sardes Nice

Loto des monuments Palais des rois sardes Nice samedi 20 septembre 2025.

Loto des monuments 20 et 21 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Loto des monuments

« Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

Participez au loto des monuments et soyez le premier à remplir votre grille. Vous en apprendrez ainsi un peu plus sur le patrimoine architectural des Alpes-Maritimes, présent ou disparu.

Atelier-jeu pour les enfants de 6 à 14 ans.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Création Archives départementales des Alpes-Maritimes