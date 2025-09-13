loto des Mum’s aventurières. Bayet

loto des Mum’s aventurières. Bayet samedi 13 septembre 2025.

loto des Mum’s aventurières.

Salle des fêtes Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-14

Venez tenter votre chance au grand loto des Mum’s aventurières. Avec plus de 6000€ de bons d’achat à gagner, c’est l’occasion parfaite de s’amuser entre amis ou en famille et de repartir avec de superbes lots. Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 30 55 97

English :

Come and try your luck at the big Mum’s Adventurers lottery. With over 6,000? in vouchers up for grabs, it’s the perfect opportunity to have fun with friends and family, and walk away with some great prizes. Refreshments and catering on site.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim großen Lotto der abenteuerlustigen Mum’s. Mit über 6000? an Einkaufsgutscheinen, die es zu gewinnen gibt, ist dies die perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden oder der Familie zu amüsieren und tolle Preise mit nach Hause zu nehmen. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna alla grande lotteria di Mum’s Adventurers. Con oltre 6.000 buoni in palio, è l’occasione perfetta per divertirsi con amici e familiari e tornare a casa con fantastici premi. Rinfreschi e catering in loco.

Espanol :

Ven a probar suerte en la gran lotería de Aventureros de Mamá. Con más de 6.000? en vales en juego, es la oportunidad perfecta para divertirse con amigos y familiares y volver a casa con fantásticos premios. Refrescos y catering in situ.

