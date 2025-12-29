Loto des Petites Canailles Séreilhac
Loto des Petites Canailles Séreilhac vendredi 9 janvier 2026.
Loto des Petites Canailles
Séreilhac Haute-Vienne
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Loto organisé par l’association Les Petites Canailles dans la salle des fêtes de Maison Neuve.
Il sera animé par Cécile.
14 parties, partie spéciale à 1 € le carton avec 3 lots surprise, 1 partie avec le carton offert, bourriche avec 30 lots proposés, tombola enfants gratuite.
Un super lot de 500€ à gagner !
restauration et buvette sur place.
Réservations par sms. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23
