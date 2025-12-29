Loto des Petites Canailles

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Loto organisé par l’association Les Petites Canailles dans la salle des fêtes de Maison Neuve.

Il sera animé par Cécile.

14 parties, partie spéciale à 1 € le carton avec 3 lots surprise, 1 partie avec le carton offert, bourriche avec 30 lots proposés, tombola enfants gratuite.

Un super lot de 500€ à gagner !

restauration et buvette sur place.

Réservations par sms. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto des Petites Canailles

L’événement Loto des Petites Canailles Séreilhac a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Val de Vienne