Loto des Pompiers Ardin

Loto des Pompiers Ardin dimanche 5 octobre 2025.

Loto des Pompiers

Salle des fêtes du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Loto à ardin

Dimanche 5 octobre, ouverture des portes a 13h, début 14h, à la salle du Chaillot

Loto annuel organisé par les pompiers de Coulonges sur l’Autize.

Animé par Jocelyne .

Salle des fêtes du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 57 62

English : Loto des Pompiers

German : Loto des Pompiers

Italiano :

Espanol : Loto des Pompiers

L’événement Loto des Pompiers Ardin a été mis à jour le 2025-09-22 par CC Val de Gâtine