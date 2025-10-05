Loto des Pompiers Ardin
dimanche 5 octobre 2025
Loto des Pompiers
Salle des fêtes du Chaillot Ardin
Loto à ardin
Dimanche 5 octobre, ouverture des portes a 13h, début 14h, à la salle du Chaillot
Loto annuel organisé par les pompiers de Coulonges sur l’Autize.
Animé par Jocelyne .
Salle des fêtes du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 57 62
