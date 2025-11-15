Loto des Pompiers Cayeux-sur-Mer
Loto des Pompiers Cayeux-sur-Mer samedi 15 novembre 2025.
Loto des Pompiers
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Nombreux lots ! Restauration, Buvette
Nombreux lots ! Restauration, Buvette .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
English :
Lots of prizes! Catering, refreshments
German :
Zahlreiche Lose ! Verpflegung, Getränke
Italiano :
Tanti premi! Cibo e rinfreschi
Espanol :
Muchos premios Comida y refrescos
L’événement Loto des Pompiers Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-01 par OT DE LA BAIE DE SOMME