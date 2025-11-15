Loto des Pompiers

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-11-15 17:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Nombreux lots ! Restauration, Buvette

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

Lots of prizes! Catering, refreshments

German :

Zahlreiche Lose ! Verpflegung, Getränke

Italiano :

Tanti premi! Cibo e rinfreschi

Espanol :

Muchos premios Comida y refrescos

L'événement Loto des Pompiers Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-01