Loto des pompiers Chamblay
Loto des pompiers Chamblay samedi 14 mars 2026.
Loto des pompiers
10 Rue de Clairvans Chamblay Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Loto des pompiers
Venez nombreux au loto des pompiers samedi 14 mars 2026 à la salle des fêtes du Château de Clairvans.
Vente des cartes à 19h00.
Début des parties à 20h30.
Nombreux lots à gagner bons d’achats, lots gourmands et autres en 18 parties.
Buffet & buvette. .
10 Rue de Clairvans Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 76 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des pompiers
L’événement Loto des pompiers Chamblay a été mis à jour le 2026-02-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR