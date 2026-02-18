Loto des pompiers Chamblay

Loto des pompiers

10 Rue de Clairvans Chamblay Jura

Début : 2026-03-14 19:00:00

Venez nombreux au loto des pompiers samedi 14 mars 2026 à la salle des fêtes du Château de Clairvans.

Vente des cartes à 19h00.

Début des parties à 20h30.

Nombreux lots à gagner bons d’achats, lots gourmands et autres en 18 parties.

Buffet & buvette. .

10 Rue de Clairvans Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

