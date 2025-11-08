Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure
Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 8 novembre 2025.
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08 00:00:00
Date(s) :
2025-11-08
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 60 12 83
English :
Loto des Pompiers
German :
Lotto der Feuerwehr
Italiano :
Loto des Pompiers
Espanol :
Loto des Pompiers
L’événement Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine