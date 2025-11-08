Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure

Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 8 novembre 2025.

Loto des Pompiers

salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08 00:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Loto des Pompiers

.

salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 60 12 83

English :

Loto des Pompiers

German :

Lotto der Feuerwehr

Italiano :

Loto des Pompiers

Espanol :

Loto des Pompiers

L’événement Loto des Pompiers Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine