LOTO des pompiers Clairegoutte

LOTO des pompiers Clairegoutte dimanche 5 octobre 2025.

LOTO des pompiers

Salle des Fêtes Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-05 13:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Clairegoutte et le traiteur Christophe Mathieu organisent un loto à Clairegoutte, à la salle des fêtes.

De nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place.

Résa 07 84 32 06 34 .

Salle des Fêtes Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 32 06 34

