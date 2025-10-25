LOTO des pompiers Conlie
LOTO des pompiers Conlie samedi 25 octobre 2025.
Place des Halles Conlie Sarthe
Loto des pompiers le samedi 25 octobre 2025
Salle des fêtes de Conlie
De nombreux lots à gagner!
Partie spéciale enfants
Petite restauration sur place
Début du jeu à 20h & ouverture des portes à 18h .
Place des Halles Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 38 64 45 05
English :
Firefighters’ LOTO
German :
LOTO der Feuerwehr
Italiano :
LOTO dei vigili del fuoco
Espanol :
LOTO para bomberos
