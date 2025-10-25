LOTO des pompiers Conlie

Loto des pompiers le samedi 25 octobre 2025

Salle des fêtes de Conlie

De nombreux lots à gagner!

Partie spéciale enfants

Petite restauration sur place

Début du jeu à 20h & ouverture des portes à 18h .

Place des Halles Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 38 64 45 05

