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LOTO DES POMPIERS Corneilhan

dimanche 18 octobre 2026 · Corneilhan

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
1 Rue Jules Ferry
Ville
34490 Corneilhan
Département
Hérault
Tarif

Corneilhan

LOTO DES POMPIERS

1 Rue Jules Ferry Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente
Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente   .

1 Rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie   aspc34.2017@gmail.com

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English :

Firefighters’ Bingo 2:00 p.m., Multipurpose Hall

L’événement LOTO DES POMPIERS Corneilhan a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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