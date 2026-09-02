AGENDA · Corneilhan
LOTO DES POMPIERS Corneilhan
dimanche 18 octobre 2026 · Corneilhan
Informations pratiques
Corneilhan
LOTO DES POMPIERS
1 Rue Jules Ferry Corneilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente
Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente .
1 Rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie aspc34.2017@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Firefighters’ Bingo 2:00 p.m., Multipurpose Hall
L’événement LOTO DES POMPIERS Corneilhan a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Corneilhan (Hérault)
- LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Corneilhan 13 septembre 2026
- FÊTE DES VENDANGES Corneilhan 26 septembre 2026
- SOIRÉE HALLOWEEN Corneilhan 31 octobre 2026