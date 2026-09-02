Informations pratiques

Corneilhan

LOTO DES POMPIERS

1 Rue Jules Ferry Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente

Loto des Pompiers 14h Salle Polyvalente .

1 Rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie aspc34.2017@gmail.com

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English :

Firefighters’ Bingo 2:00 p.m., Multipurpose Hall

L’événement LOTO DES POMPIERS Corneilhan a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34