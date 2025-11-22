Loto des pompiers de Brantôme Brantôme en Périgord
Loto des pompiers de Brantôme Brantôme en Périgord samedi 22 novembre 2025.
Loto des pompiers de Brantôme
Salle du Dolmen Brantôme en Périgord Dordogne
Ouverture des portes à 19h. Animé par Dimitri.
Gros lot week-end pour 2. Nombreux lots.
Buvette et restauration sur place.
Salle du Dolmen Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 85 22 92
English : Loto des pompiers de Brantôme
Doors open at 7pm. Hosted by Dimitri.
Grand prize: weekend for 2. Many prizes.
Refreshments and snacks on site.
German : Loto des pompiers de Brantôme
Öffnung der Türen um 19 Uhr. Moderiert von Dimitri.
Hauptgewinn: Wochenende für 2. Zahlreiche Lose.
Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
Apertura porte alle 19.00. Ospitato da Dimitri.
Gran premio: weekend per 2 persone. Molti premi.
Rinfresco e cibo in loco.
Espanol : Loto des pompiers de Brantôme
Apertura de puertas a las 19.00 horas. Presentado por Dimitri.
Gran premio: fin de semana para 2 personas. Muchos premios.
Refrescos y comida in situ.
