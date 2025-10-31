Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto des Pompiers de Gourdon Gourdon vendredi 31 octobre 2025.

Salles des Pargueminiers Gourdon Lot

Début : 2025-10-31 21:00:00
2025-10-31

Venez tenter votre chance avec les super-quines, de nombreux lots à gagner !
Salles des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 23 98 06 49 

English :

Come and try your luck with the super-quines, with lots of prizes to be won!

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück mit den Super-Quines, es gibt viele Preise zu gewinnen!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna con le super-quini, con tanti premi in palio!

Espanol :

Venga a probar suerte con los superquines, ¡con muchos premios para ganar!

