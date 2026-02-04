Loto des pompiers Salle des fêtes Doulcon

Loto des pompiers

Salle des fêtes Place de la Cordée Doulcon Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les Pompiers de Dun-sur-Meuse vous convient à leur loto. Venez passer une agréable soirée et laissez la chance vous sourire où de nombreux lots et bons d’achats sont en jeu.

Une buvette et de la petite restauration vous seront proposés sur place.

L’ouverture des portes est à 18h30 et le début des jeux à 20h.

Il est possible de réserver par téléphone.Tout public

.

55110

English :

The Dun-sur-Meuse firefighters invite you to their bingo. Come and spend a pleasant evening, and let luck smile on you as many prizes and vouchers are up for grabs.

A refreshment bar and snacks will be available on site.

Doors open at 6.30pm and games start at 8pm.

Reservations can be made by telephone.

