LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses

LOTO DES POMPIERS

LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses dimanche 18 janvier 2026.

LOTO DES POMPIERS

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Les sapeurs pompiers de Sainte-Enimie vous invitent à leur loto qui se déroulera le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Enimie à partir de 14h.

Les pompiers volontaires vous attendent nombreux à leur loto !
Les sapeurs pompiers de Sainte-Enimie vous invitent à leur loto qui se déroulera le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Enimie à partir de 14h.

Les pompiers volontaires vous attendent nombreux.   .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sainte-Enimie firefighters invite you to their lotto on Sunday January 18, 2026 at the Sainte-Enimie village hall, starting at 2pm.

The volunteer firefighters look forward to seeing you there!

L’événement LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-01-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes