LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses dimanche 18 janvier 2026.
Les sapeurs pompiers de Sainte-Enimie vous invitent à leur loto qui se déroulera le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Enimie à partir de 14h.
Les pompiers volontaires vous attendent nombreux à leur loto !
English :
The Sainte-Enimie firefighters invite you to their lotto on Sunday January 18, 2026 at the Sainte-Enimie village hall, starting at 2pm.
The volunteer firefighters look forward to seeing you there!
L’événement LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-01-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes