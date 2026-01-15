LOTO DES POMPIERS Gorges du Tarn Causses

LOTO DES POMPIERS

Les sapeurs pompiers de Sainte-Enimie vous invitent à leur loto qui se déroulera le dimanche 18 janvier 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Enimie à partir de 14h.

Les pompiers volontaires vous attendent nombreux à leur loto !

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

The Sainte-Enimie firefighters invite you to their lotto on Sunday January 18, 2026 at the Sainte-Enimie village hall, starting at 2pm.

The volunteer firefighters look forward to seeing you there!

