Loto des pompiers Chemin du Cimetière des Juifs Gray

Loto des pompiers

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Gray vous invite au loto qui se tiendra au centre de secours.   .

Chemin du Cimetière des Juifs Centre de secours Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 47 57 12 

