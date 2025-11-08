Loto des pompiers Chemin du Cimetière des Juifs Gray
Loto des pompiers
Chemin du Cimetière des Juifs Centre de secours Gray Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2025-11-08 18:00:00
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Gray vous invite au loto qui se tiendra au centre de secours. .
Chemin du Cimetière des Juifs Centre de secours Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 47 57 12
