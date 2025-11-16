Loto des pompiers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto des pompiers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 16 novembre 2025.
Loto des pompiers
Dimanche 16 novembre 2025 de 14h à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Le grand loto des pompiers de Salon-de-Provence revient !
Dimanche 16 novembre 2025
À partir de 14h
Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de notre loto des sapeurs-pompiers
De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse, et surtout… la bonne humeur de vos pompiers salonais
Buvette et restauration sucrée sur place pour vous régaler tout au long de l’après-midi.
Aucune réservation ne sera prise venez directement sur place, les portes ouvriront tôt !
On compte sur vous pour partager, venir nombreux et soutenir vos pompiers ! .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63 amicalepompiersalondeprovence@gmail.com
English :
The Salon-de-Provence fire department’s big bingo is back!
German :
Das große Lotto der Feuerwehr von Salon-de-Provence kehrt zurück!
Italiano :
Torna la grande lotteria dei vigili del fuoco di Salon-de-Provence!
Espanol :
¡Vuelve la gran lotería de los bomberos de Salon-de-Provence!
L’événement Loto des pompiers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence