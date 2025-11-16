Loto des pompiers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto des pompiers

Dimanche 16 novembre 2025 de 14h à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le grand loto des pompiers de Salon-de-Provence revient !

Dimanche 16 novembre 2025

À partir de 14h

Espace Charles Trenet Salon-de-Provence



Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de notre loto des sapeurs-pompiers

De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse, et surtout… la bonne humeur de vos pompiers salonais



Buvette et restauration sucrée sur place pour vous régaler tout au long de l’après-midi.

Aucune réservation ne sera prise venez directement sur place, les portes ouvriront tôt !



On compte sur vous pour partager, venir nombreux et soutenir vos pompiers ! .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63 amicalepompiersalondeprovence@gmail.com

English :

The Salon-de-Provence fire department’s big bingo is back!

German :

Das große Lotto der Feuerwehr von Salon-de-Provence kehrt zurück!

Italiano :

Torna la grande lotteria dei vigili del fuoco di Salon-de-Provence!

Espanol :

¡Vuelve la gran lotería de los bomberos de Salon-de-Provence!

