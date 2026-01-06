Loto des pompiers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto des pompiers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 15 février 2026.
Loto des pompiers
Dimanche 15 février 2026 de 14h à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Le grand loto des pompiers de Salon-de-Provence revient !
Dimanche 15 février 2026
À partir de 14h
Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de notre loto des sapeurs-pompiers
De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse, et surtout… la bonne humeur de vos pompiers salonais
Buvette et restauration sucrée sur place pour vous régaler tout au long de l’après-midi.
Aucune réservation ne sera prise venez directement sur place, les portes ouvriront tôt !
On compte sur vous pour partager, venir nombreux et soutenir vos pompiers ! .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63 amicalepompiersalondeprovence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Salon-de-Provence fire department’s big bingo is back!
L’événement Loto des pompiers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence