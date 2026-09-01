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Loto des Pompiers Vatan

vendredi 18 septembre 2026 · Vatan

Loto des Pompiers Vatan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Rue Ferdinand de Lesseps
Ville
36150 Vatan
Département
Indre
Tarif

Vatan

Loto des Pompiers

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez tenter votre chance et soutenir les sapeurs-pompiers de Vatan lors d’une soirée conviviale et pleine de surprises !
Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 20h30, Salle des Fêtes de Vatan (ouverture des portes à 18h45). Cartes cadeaux à gagner, partie spéciale, de nombreux lots, un bingo max et une partie enfants offerte.
Restauration sur place.
Un rendez-vous incontournable placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la solidarité. Venez nombreux faire chauffer les cartons !   .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50 

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English :

Come try your luck and support the Vatan Fire Department during a fun evening full of surprises!

L’événement Loto des Pompiers Vatan a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Champs d’Amour

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