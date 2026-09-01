Loto des Pompiers Vatan
vendredi 18 septembre 2026 · Vatan
Informations pratiques
Vatan
Loto des Pompiers
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez tenter votre chance et soutenir les sapeurs-pompiers de Vatan lors d’une soirée conviviale et pleine de surprises !
Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 20h30, Salle des Fêtes de Vatan (ouverture des portes à 18h45). Cartes cadeaux à gagner, partie spéciale, de nombreux lots, un bingo max et une partie enfants offerte.
Restauration sur place.
Un rendez-vous incontournable placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la solidarité. Venez nombreux faire chauffer les cartons ! .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
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English :
Come try your luck and support the Vatan Fire Department during a fun evening full of surprises!
L’événement Loto des Pompiers Vatan a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Champs d’Amour
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