Informations pratiques

Vatan

Loto des Pompiers

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez tenter votre chance et soutenir les sapeurs-pompiers de Vatan lors d’une soirée conviviale et pleine de surprises !

Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 20h30, Salle des Fêtes de Vatan (ouverture des portes à 18h45). Cartes cadeaux à gagner, partie spéciale, de nombreux lots, un bingo max et une partie enfants offerte.

Restauration sur place.

Un rendez-vous incontournable placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la solidarité. Venez nombreux faire chauffer les cartons ! .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

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English :

Come try your luck and support the Vatan Fire Department during a fun evening full of surprises!

L’événement Loto des Pompiers Vatan a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Champs d’Amour