Loto des pompiers Vieux-Thann
Loto des pompiers Vieux-Thann samedi 15 novembre 2025.
Loto des pompiers
Rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2026-02-14
Loto des pompiers, de nombreux bons d’achat à gagner dans une ambiance festive et conviviale !
Participez au grand loto des pompiers et tentez de remporter de nombreux bons d’achat, dont un lot exceptionnel ! Un moment convivial et festif à partager, entre rires, émotions et solidarité. .
Rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 85 93 30
English :
Loto des pompiers, with lots of vouchers to be won in a festive and friendly atmosphere!
German :
Lotto der Feuerwehr, zahlreiche Gutscheine zu gewinnen in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!
Italiano :
Lotteria dei Vigili del Fuoco, con tanti buoni da vincere in un’atmosfera festosa e amichevole!
Espanol :
Lotería del cuerpo de bomberos, con muchos vales para ganar en un ambiente festivo y acogedor
L’événement Loto des pompiers Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay