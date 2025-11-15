Loto des pompiers

Rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15 2026-02-14

Loto des pompiers, de nombreux bons d’achat à gagner dans une ambiance festive et conviviale !

Participez au grand loto des pompiers et tentez de remporter de nombreux bons d’achat, dont un lot exceptionnel ! Un moment convivial et festif à partager, entre rires, émotions et solidarité. .

Rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 85 93 30

English :

Loto des pompiers, with lots of vouchers to be won in a festive and friendly atmosphere!

German :

Lotto der Feuerwehr, zahlreiche Gutscheine zu gewinnen in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Italiano :

Lotteria dei Vigili del Fuoco, con tanti buoni da vincere in un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

Lotería del cuerpo de bomberos, con muchos vales para ganar en un ambiente festivo y acogedor

L’événement Loto des pompiers Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay