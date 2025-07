Loto des pompiers Willer-sur-Thur

Loto des pompiers Willer-sur-Thur dimanche 7 septembre 2025.

Loto des pompiers

Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Participez au loto des pompiers ! Une soirée pleine de suspense, de rires et de beaux lots à gagner. Ambiance conviviale garantie, avec buvette et petite restauration sur place.

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 39 39 andre.walter4@orange.fr

English :

Take part in the fire department bingo! An evening full of suspense, laughter and great prizes to be won. A friendly atmosphere guaranteed, with refreshments and snacks on site.

German :

Nehmen Sie am Lotto der Feuerwehr teil! Ein Abend voller Spannung, Lachen und schöner Preise zu gewinnen. Gesellige Atmosphäre garantiert, mit Getränken und kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Partecipate alla lotteria dei Vigili del Fuoco! Una serata ricca di suspense, risate e grandi premi in palio. Un’atmosfera amichevole garantita, con rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

¡Participe en la lotería de los bomberos! Una velada llena de suspense, risas y grandes premios. Un ambiente agradable garantizado, con refrescos y aperitivos in situ.

