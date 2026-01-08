Loto des potes de la boules Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde
Loto des potes de la boules Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 17 janvier 2026.
Loto des potes de la boules
Salle des fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Loto organisé à Saint-Ciers sur Gironde, nombreux lots et tombola…
Restauration sur place.
VENEZ NOMBREUX ! .
Salle des fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 43 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des potes de la boules
L’événement Loto des potes de la boules Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde