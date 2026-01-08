Loto des potes de la boules Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde

Loto des potes de la boules

Salle des fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Loto organisé à Saint-Ciers sur Gironde, nombreux lots et tombola…

Restauration sur place.

VENEZ NOMBREUX ! .

Salle des fêtes Avenue André Lafon Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 43 19

English : Loto des potes de la boules

