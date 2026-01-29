Loto des P’tits Loups Vitrey-sur-Mance
Loto des P’tits Loups Vitrey-sur-Mance dimanche 1 mars 2026.
Loto des P’tits Loups
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
L’association des P’tits Loups de Vitrey sur Mance organise un loto au profit du Pôle Educatif.
A gagner carte cadeau, paniers garnis, soins esthétiques, séances photos…
Ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h.
5€ le carton, 20€ les 5.
Parties enfant à 10h30. Carton à 2€, un carton offert pour les moins de 12 ans. 4 places pour Runlantica à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.
Pas de réservation. .
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesptitsloupsvitrey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des P’tits Loups
L’événement Loto des P’tits Loups Vitrey-sur-Mance a été mis à jour le 2026-01-29 par JUSSEY TOURISME