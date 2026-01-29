Loto des P’tits Loups Vitrey-sur-Mance

Loto des P’tits Loups

L’association des P’tits Loups de Vitrey sur Mance organise un loto au profit du Pôle Educatif.

A gagner carte cadeau, paniers garnis, soins esthétiques, séances photos…

Ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h.

5€ le carton, 20€ les 5.

Parties enfant à 10h30. Carton à 2€, un carton offert pour les moins de 12 ans. 4 places pour Runlantica à gagner.

Buvette et petite restauration sur place.

Pas de réservation. .

Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesptitsloupsvitrey@gmail.com

