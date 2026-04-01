Loto des Pumb’Ass Salle des fêtes Carresse-Cassaber

Carresse-Cassaber

Loto des Pumb’Ass

Salle des fêtes Rue du stade Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

L’équipe féminine du Rugby Club Béarnais vous propose de participer au grand loto des Pumb’Ass ! Le temps d’une soirée, bien au chaud, vous gagnerez très certainement un des nombreux lots proposés bons d’achats, électroménagers, multimédia, produits locaux, entrées parcs …

Seul ou en famille, débutant ou véritable amateur de loto, cette soirée est faite pour vous. Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h. .

Salle des fêtes Rue du stade Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 61 46 89

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English : Loto des Pumb’Ass

L’événement Loto des Pumb’Ass Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Béarn des Gaves