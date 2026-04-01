Loto des Pumb’Ass Salle des fêtes Carresse-Cassaber
Loto des Pumb’Ass Salle des fêtes Carresse-Cassaber jeudi 30 avril 2026.
Carresse-Cassaber
Loto des Pumb’Ass
Salle des fêtes Rue du stade Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
L’équipe féminine du Rugby Club Béarnais vous propose de participer au grand loto des Pumb’Ass ! Le temps d’une soirée, bien au chaud, vous gagnerez très certainement un des nombreux lots proposés bons d’achats, électroménagers, multimédia, produits locaux, entrées parcs …
Seul ou en famille, débutant ou véritable amateur de loto, cette soirée est faite pour vous. Buvette et restauration sur place.
Ouverture des portes à 19h. .
Salle des fêtes Rue du stade Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 61 46 89
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English : Loto des Pumb’Ass
L’événement Loto des Pumb’Ass Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Béarn des Gaves