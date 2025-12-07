Loto des rameurs vénitiens Gymnase des Salins Martigues

Loto des rameurs vénitiens

Dimanche 7 décembre 2025 de 16h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Les Rameurs Vénitiens organisent leur super loto annuel au Gymnase des Salins à Martigues.

15 quines, 5 cartons pleins, 1 carton vide.

De nombreux lots à gagnez !

Buvette et sandwichs sur place. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rameursvenitiens@hotmail.fr

English :

The Venetian Rowers organize their annual super lotto at the Gymnase des Salins in Martigues. Many prizes to win.

German :

Die venezianischen Ruderer veranstalten ihr jährliches Superlotto im Gymnase des Salins in Martigues. Viele Preise zu gewinnen.

Italiano :

I Rameurs Vénitiens organizzano il loro superenalotto annuale presso il Gymnase des Salins di Martigues.

Espanol :

Los Venetian Rowers organizan su super lotería anual en el Gymnase des Salins de Martigues. Muchos premios para ganar.

