Loto des rameurs vénitiens Gymnase des Salins Martigues
Loto des rameurs vénitiens Gymnase des Salins Martigues dimanche 7 décembre 2025.
Loto des rameurs vénitiens
Dimanche 7 décembre 2025 de 16h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Les Rameurs Vénitiens organisent leur super loto annuel au Gymnase des Salins à Martigues.
15 quines, 5 cartons pleins, 1 carton vide.
De nombreux lots à gagnez !
Buvette et sandwichs sur place. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rameursvenitiens@hotmail.fr
English :
The Venetian Rowers organize their annual super lotto at the Gymnase des Salins in Martigues. Many prizes to win.
German :
Die venezianischen Ruderer veranstalten ihr jährliches Superlotto im Gymnase des Salins in Martigues. Viele Preise zu gewinnen.
Italiano :
I Rameurs Vénitiens organizzano il loro superenalotto annuale presso il Gymnase des Salins di Martigues.
Espanol :
Los Venetian Rowers organizan su super lotería anual en el Gymnase des Salins de Martigues. Muchos premios para ganar.
L’événement Loto des rameurs vénitiens Martigues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Martigues