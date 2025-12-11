Loto des rois

Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Loto animé par Jean Marie. Ouverture des portes dès 19h. Buvettes, crêpes & gâteaux sur place. .

Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29

English : Loto des rois

L’événement Loto des rois La Coquille a été mis à jour le 2025-12-09 par Isle-Auvézère