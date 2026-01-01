Loto des Roses Fourasines rue de Trop Tôt Venu Fouras

Loto des Roses Fourasines rue de Trop Tôt Venu Fouras dimanche 25 janvier 2026.

Loto des Roses Fourasines

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 14:30:00

Date(s) :
2026-01-25

Loto des Roses Fourasines. Nombreux lots.
  .

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 20 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fourasine Roses Lotto

Fourasine Roses Lotto

L’événement Loto des Roses Fourasines Fouras a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan