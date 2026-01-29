Loto des Rotary clubs Novotel Nancy- Laxou Laxou

Loto des Rotary clubs

Novotel Nancy- Laxou 2 rue du Vair Laxou Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 23:59:00

2026-03-01

Les Rotary clubs Nancy, Nancy Ducale et Nancy Stanislas organisent cette année leur grand loto au profit de l’association Ville & Services.

C’est une association d’aide et d’accompagnement à domicile et de services à la personne qui intervient sur la Métropole du Grand Nancy et environs et dans le Lunévillois/ sel et Vermois.

Sans réservation.Tout public

Novotel Nancy- Laxou 2 rue du Vair Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 81 84 34

English :

This year, the Nancy, Nancy Ducale and Nancy Stanislas Rotary clubs are organizing their big lottery to benefit the Ville & Services association.

Ville & Services is an association providing home help and support, as well as personal services, in and around the Greater Nancy metropolitan area and in the Lunévillois/Sel et Vermois region.

No reservation required.

L’événement Loto des Rotary clubs Laxou a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION NANCY