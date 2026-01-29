Loto des Rotary clubs Novotel Nancy- Laxou Laxou
Loto des Rotary clubs Novotel Nancy- Laxou Laxou dimanche 1 mars 2026.
Loto des Rotary clubs
Novotel Nancy- Laxou 2 rue du Vair Laxou Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 23:59:00
2026-03-01
Les Rotary clubs Nancy, Nancy Ducale et Nancy Stanislas organisent cette année leur grand loto au profit de l’association Ville & Services.
C’est une association d’aide et d’accompagnement à domicile et de services à la personne qui intervient sur la Métropole du Grand Nancy et environs et dans le Lunévillois/ sel et Vermois.
Sans réservation.Tout public
Novotel Nancy- Laxou 2 rue du Vair Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 81 84 34
English :
This year, the Nancy, Nancy Ducale and Nancy Stanislas Rotary clubs are organizing their big lottery to benefit the Ville & Services association.
Ville & Services is an association providing home help and support, as well as personal services, in and around the Greater Nancy metropolitan area and in the Lunévillois/Sel et Vermois region.
No reservation required.
