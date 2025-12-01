Loto des Sapeurs Pompiers de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Loto des Sapeurs Pompiers de Châtelaillon-Plage

Allées du Stade, Salle Polyvalente Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

– 15 € la planche de 6 et 1 Bingo

– 20 € la planche de 12, 1 partie spéciale et 1 Bingo

– Partie spéciale 3 € le carton 5 € les 2 cartons

– Planches personnelles acceptées Vente de planches sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Participez au grand loto des Sapeurs-Pompiers de Châtelaillon-Plage et tentez votre chance pour remporter de nombreux lots, dont 3250 € en cartes cadeaux et un superbe lot final ! Une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.

.

Allées du Stade, Salle Polyvalente Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 31 13

English : Loto of the Châtelaillon-Plage Fire Brigade

Take part in the Châtelaillon-Plage fire department’s big lotto and try your luck at winning lots of prizes, including €3250 in gift cards and a superb final prize! A friendly, festive evening to share with family and friends.

German : Lotto der Feuerwehr von Châtelaillon-Plage

Nehmen Sie am großen Lotto der Feuerwehr von Châtelaillon-Plage teil und versuchen Sie Ihr Glück, um zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter 3250 € in Form von Geschenkkarten und einen tollen Hauptpreis! Ein geselliger und festlicher Abend, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können.

Italiano :

Partecipate al grande lotto dei Vigili del Fuoco di Châtelaillon-Plage e tentate la fortuna per vincere numerosi premi, tra cui 3.250 euro in carte regalo e un superbo premio finale! Una serata amichevole e festosa da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol : Loto del Cuerpo de Bomberos de Châtelaillon-Plage

Participe en la gran lotería del Cuerpo de Bomberos de Châtelaillon-Plage y pruebe suerte para ganar muchos premios, entre ellos 3.250 euros en tarjetas regalo y un magnífico premio final. Una velada agradable y festiva para compartir en familia o entre amigos.

L’événement Loto des Sapeurs Pompiers de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage