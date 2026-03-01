Loto des sapeurs pompiers de Jussey Gevigney-et-Mercey
Salle de convivialité de Gevigney Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Début : 2026-03-29 12:30:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
2026-03-29
Les sapeurs pompiers de Jussey organisent leur loto à Gevigney
Ouverture des portes à partir de 12h30 pour un début des jeux à 13h.
5€ le carton, 20€ les six, 30€ les douze.
Inscription par téléphone. Un carton offert à l’inscription. .
Salle de convivialité de Gevigney Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 01 23 71
English : Loto des sapeurs pompiers de Jussey
