Loto des sapeurs pompiers de Jussey

Salle de convivialité de Gevigney Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 12:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Les sapeurs pompiers de Jussey organisent leur loto à Gevigney

Ouverture des portes à partir de 12h30 pour un début des jeux à 13h.

5€ le carton, 20€ les six, 30€ les douze.

Inscription par téléphone. Un carton offert à l’inscription. .

Salle de convivialité de Gevigney Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 01 23 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto des sapeurs pompiers de Jussey

L’événement Loto des sapeurs pompiers de Jussey Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-02-27 par JUSSEY TOURISME