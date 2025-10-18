Loto des Sapeurs Pompiers de Levet Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Tentez votre chance afin de gagner de nombreux cadeaux lors de ce loto organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Levet à la Salle Polyvalente.

Méga loto animé par Karine, tentez votre chance ! .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 04 04 55

English :

Try your luck at winning one of the many prizes on offer at this bingo organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Levet at the Salle Polyvalente.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück, um bei diesem Lotto, das von der Amicale des Sapeurs Pompiers de Levet in der Salle Polyvalente organisiert wird, zahlreiche Geschenke zu gewinnen.

Italiano :

Tentate la fortuna di vincere uno dei numerosi premi in palio in questa tombola organizzata dall’Amicale des Sapeurs Pompiers de Levet presso la Salle Polyvalente.

Espanol :

Pruebe suerte y gane uno de los muchos premios que se ofrecen en este bingo organizado por la Amicale des Sapeurs Pompiers de Levet en la Salle Polyvalente.

