Loto des sapeurs pompiers de Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto des sapeurs pompiers de Martigues

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 21h.

Ouverture des portes à 15h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 21:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Participez à ce loto organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Martigues.

Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots exceptionnels et des bons d’achats. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 75 14 57

English :

Take part in this lotto organised by the Martigues firefighters’ association.

German :

Nehmen Sie an diesem Lotto teil, das vom Freundeskreis der Feuerwehr von Martigues.

Italiano :

Partecipate al divertimento di questa tombola organizzata dall’associazione dei vigili del fuoco di Martigues.

Espanol :

Participe en esta lotería organizada por la asociación de bomberos de Martigues.

L’événement Loto des sapeurs pompiers de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues