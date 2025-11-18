Loto des sapeurs pompiers de Martigues Gymnase des Salins Martigues
Loto des sapeurs pompiers de Martigues Gymnase des Salins Martigues dimanche 25 janvier 2026.
Loto des sapeurs pompiers de Martigues
Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 21h.
Ouverture des portes à 15h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Participez à ce loto organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Martigues.
Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots exceptionnels et des bons d’achats. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 75 14 57
English :
Take part in this lotto organised by the Martigues firefighters’ association.
German :
Nehmen Sie an diesem Lotto teil, das vom Freundeskreis der Feuerwehr von Martigues.
Italiano :
Partecipate al divertimento di questa tombola organizzata dall’associazione dei vigili del fuoco di Martigues.
Espanol :
Participe en esta lotería organizada por la asociación de bomberos de Martigues.
