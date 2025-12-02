Loto des sapeurs-pompiers de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne

Loto des sapeurs-pompiers de Pélissanne

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-18 15:00:00

Les sapeurs pompiers de Pélissanne vous convient à leur traditionnel loto !

Venez nombreux tenter votre chance !

Vous aurez peut-être la chance de repartir avec l’un des nombreux lots à gagner !



Une buvette et petite restauration seront assurés sur place pendant toute la durée du jeu. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 54 75 amicalesppel@gmail.com

English :

The Pélissanne fire department invites you to its traditional bingo!

Come and try your luck!

