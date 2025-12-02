Loto des sapeurs-pompiers de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne
Loto des sapeurs-pompiers de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne dimanche 18 janvier 2026.
Loto des sapeurs-pompiers de Pélissanne
Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Les sapeurs pompiers de Pélissanne vous convient à leur traditionnel loto !
Venez nombreux tenter votre chance !
Vous aurez peut-être la chance de repartir avec l’un des nombreux lots à gagner !
Une buvette et petite restauration seront assurés sur place pendant toute la durée du jeu. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 54 75 amicalesppel@gmail.com
The Pélissanne fire department invites you to its traditional bingo!
Come and try your luck!
