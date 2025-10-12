Loto des Sapeurs-pompiers La Montagnette Salle des Fêtes Barbentane
Loto des Sapeurs-pompiers La Montagnette Salle des Fêtes Barbentane dimanche 12 octobre 2025.
Loto des Sapeurs-pompiers La Montagnette
Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 17h. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Loto de la Saint-Valentin à la Salle des Fêtes.
Les Sapeurs Pompiers de la Montagnette vous attendent nombreux à leur loto annuel à la salle des fêtes, le dimanche 12 octobre.
Plus de 3 500 euros de lots à gagner !
Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et repartez peut-être avec des récompenses exceptionnelles plancha à gaz, four à pizza, cave à vin, bon d’achat supermarché…
Buvette et petite restauration sur place.
Soyez au rendez-vous pour une soirée mémorable à Barbentane ! .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 50 04
English :
Valentine’s Lotto at the Salle des Fêtes.
German :
Valentinstagslotto in der Festhalle.
Italiano :
Lotto di San Valentino alla Salle des Fêtes.
Espanol :
Lotería de San Valentín en la Sala de Fiestas.
