Loto des sapeurs-pompiers Salle Omnisports Ménéac
Loto des sapeurs-pompiers Salle Omnisports Ménéac samedi 7 février 2026.
Loto des sapeurs-pompiers
Salle Omnisports Rue du Tertre Merot Ménéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’Amicale des Sapeurs‑Pompiers de Ménéac vous donne rendez‑vous pour une soirée conviviale et pleine de suspense autour de son loto annuel, animé par Anthony !
Venez nombreux soutenir vos pompiers, partager un bon moment en famille ou entre amis, et tenter votre chance pour repartir avec de beaux lots !
Ouverture des portes à 18h00 pour le début à 20h.
Restauration sur place boissons, café, Chocolat, Sandwich, Gâteau, petite restauration, ambiance chaleureuse garantie. .
Salle Omnisports Rue du Tertre Merot Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto des sapeurs-pompiers Ménéac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande