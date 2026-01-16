Loto des sapeurs-pompiers Salle Omnisports Ménéac

Loto des sapeurs-pompiers

Salle Omnisports Rue du Tertre Merot Ménéac Morbihan

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’Amicale des Sapeurs‑Pompiers de Ménéac vous donne rendez‑vous pour une soirée conviviale et pleine de suspense autour de son loto annuel, animé par Anthony !

Venez nombreux soutenir vos pompiers, partager un bon moment en famille ou entre amis, et tenter votre chance pour repartir avec de beaux lots !

Ouverture des portes à 18h00 pour le début à 20h.

Restauration sur place boissons, café, Chocolat, Sandwich, Gâteau, petite restauration, ambiance chaleureuse garantie. .

English :

