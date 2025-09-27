Loto des sapeurs pompiers Salle des fêtes Moyenmoutier

Loto des sapeurs pompiers Salle des fêtes Moyenmoutier samedi 27 septembre 2025.

Loto des sapeurs pompiers

Salle des fêtes Impasse de la salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Venez soutenir les sapeurs pompiers avec leur loto, de nombreux lots sont à gagner.

Restauration sur place.Tout public

Salle des fêtes Impasse de la salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 37 60 83 51

English :

Come and support the firefighters with their lotto, with lots of prizes to be won.

Catering on site.

German :

Unterstützen Sie die Feuerwehr bei ihrem Lotto, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a sostenere i vigili del fuoco con il loro bingo, con tanti premi in palio.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Venga y apoye a los bomberos con su bingo, con muchos premios para ganar.

Catering in situ.

L’événement Loto des sapeurs pompiers Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES