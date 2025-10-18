Loto des Sapeurs-Pompiers Réquista
Loto des Sapeurs-Pompiers Réquista samedi 18 octobre 2025.
Loto des Sapeurs-Pompiers
Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : Samedi 2025-10-18
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
A 20h30 à la salle de spectacles de Réquista. Nombreux lots.
Réquista 12170 Aveyron Occitanie asprequista12@gmail.com
English :
At 8:30 pm at the Réquista auditorium. Many prizes.
German :
Um 20:30 Uhr im Veranstaltungssaal von Réquista. Zahlreiche Lose.
Italiano :
Alle 20.30 al teatro Réquista. Numerosi premi.
Espanol :
A las 20.30 h en el teatro Réquista. Numerosos premios.
L’événement Loto des Sapeurs-Pompiers Réquista a été mis à jour le 2025-09-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)