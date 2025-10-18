Loto des Sapeurs-Pompiers Réquista

Loto des Sapeurs-Pompiers Réquista samedi 18 octobre 2025.

Loto des Sapeurs-Pompiers

Réquista Aveyron

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

A 20h30 à la salle de spectacles de Réquista. Nombreux lots.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie asprequista12@gmail.com

English :

At 8:30 pm at the Réquista auditorium. Many prizes.

German :

Um 20:30 Uhr im Veranstaltungssaal von Réquista. Zahlreiche Lose.

Italiano :

Alle 20.30 al teatro Réquista. Numerosi premi.

Espanol :

A las 20.30 h en el teatro Réquista. Numerosos premios.

