LOTO DES SAPEURS-POMPIERS Saint-Étienne-Vallée-Française

Venez nombreux au loto des sapeurs-pompiers de St Etienne Vallée Française, samedi 6 décembre à 20h30, à la salle polyvalente. Nombreux lots à gagner.
– Pack matchs 2 places OM Liverpool et 2 places OM Strasbourg (valeur 740 €)
– Bon d’achat de 400 €
– Trottinette électrique
– Brouette garnie
– Bon d’achat de 150 €
– Repas de réveillon
Et de nombreux autres lots…
2 € le carton 10 € 6 cartons .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Come one and all to the St Etienne Vallée Française firefighters’ bingo, Saturday December 6 at 8.30pm, at the Salle Polyvalente. Lots of prizes to be won.
