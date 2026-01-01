Loto des Savants Route de Saint Rémy Maillane

Loto des Savants

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h.

Ouvertures des portes à 16 h. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Loto des Savants à Maillane.

Loto organisé par l’association des Savants au Centre Frédéric Mistral.

De nombreux lots gagner





Snacking et buvette sur place. .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 16 98 53 associationlessavants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto des Savants in Maillane.

L’événement Loto des Savants Maillane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence