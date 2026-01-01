Loto des Savants Route de Saint Rémy Maillane
Loto des Savants Route de Saint Rémy Maillane samedi 31 janvier 2026.
Loto des Savants
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h.
Ouvertures des portes à 16 h. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône
Loto des Savants à Maillane.
Loto organisé par l’association des Savants au Centre Frédéric Mistral.
De nombreux lots gagner
Snacking et buvette sur place. .
Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 16 98 53 associationlessavants@gmail.com
English :
Loto des Savants in Maillane.
