Loto des seniors Chaumont
Loto des seniors Chaumont dimanche 12 avril 2026.
Chaumont
Loto des seniors
Espace Rober Genest Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Tout public
Ouvert aux chaumontais et brottais de + de 60 ans
Au programme Un moment convivial à partager ! une valeur des lots de 2300€ (bons d’achat et lots)
Ouverture des portes à 13h
Uniquement sur réservation le mercredi de 14h à 17h à la maison des associations bureau 201 .
Espace Rober Genest Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto des seniors Chaumont a été mis à jour le 2026-03-30 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)
- Marché populaire de producteurs et d’artisans Chaumont 15 avril 2026
- CHAUMONT A L’HEURE AMERICAINE Chaumont Haute-Marne 1 mai 2026
- LE PUITS DES BONS HOMMES PR N°123 Chaumont Haute-Marne 1 mai 2026
- CHAUMONT ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE Chaumont Haute-Marne 1 mai 2026
- LE GRAND CORGEBIN PR N°124 Chaumont Haute-Marne 1 mai 2026