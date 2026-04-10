Chaumont

Loto des seniors

Espace Rober Genest Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Ouvert aux chaumontais et brottais de + de 60 ans

Au programme Un moment convivial à partager ! une valeur des lots de 2300€ (bons d’achat et lots)

Ouverture des portes à 13h

Uniquement sur réservation le mercredi de 14h à 17h à la maison des associations bureau 201 .

Espace Rober Genest Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00

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English :

L’événement Loto des seniors Chaumont a été mis à jour le 2026-03-30 par Antenne de Chaumont