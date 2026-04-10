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Loto des seniors Chaumont

Loto des seniors Chaumont

Loto des seniors Chaumont dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Espace Rober Genest

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Loto des seniors

Espace Rober Genest Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Tout public
Ouvert aux chaumontais et brottais de + de 60 ans
Au programme Un moment convivial à partager ! une valeur des lots de 2300€ (bons d’achat et lots)
Ouverture des portes à 13h
Uniquement sur réservation le mercredi de 14h à 17h à la maison des associations bureau 201   .

Espace Rober Genest Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 

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English :

L’événement Loto des seniors Chaumont a été mis à jour le 2026-03-30 par Antenne de Chaumont

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