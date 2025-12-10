Loto des supporters de l’ASM XV Roumagne

Loto des supporters de l’ASM XV

Amateurs de lotos, venez participer à la quine organisée par les supporters de l’ASM XV. De nombreux lots sont à gagner. Et pour encore plus de chance, possibilité de jouer au bingo mania, bingo banco et tirage de bourriche.

Salle des fêtes Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 88 12

English :

Lovers of bingo, come and take part in the quine organized by ASM XV supporters. Lots of prizes to be won. And for even more luck, you can play bingo mania, bingo banco and the bourriche draw.

