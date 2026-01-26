Loto des Vétérans de Beychevelle Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle
Loto des Vétérans de Beychevelle Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle dimanche 8 février 2026.
Loto des Vétérans de Beychevelle
Salle des Fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
les Vétérans de Beychevelle organisent leur loto dans la salle des fêtes de Beychevelle.
Ouverture des portes dès 14h.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des Fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 62 53 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des Vétérans de Beychevelle
L’événement Loto des Vétérans de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Médoc-Vignoble