Loto des Vétérans de Beychevelle Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Loto des Vétérans de Beychevelle

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

les Vétérans de Beychevelle organisent leur loto dans la salle des fêtes de Beychevelle.

Ouverture des portes dès 14h.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des Fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 62 53 20

English : Loto des Vétérans de Beychevelle

