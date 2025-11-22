Loto des vétérans du foot Quai du Canal Baume-les-Dames
Loto des vétérans du foot Quai du Canal Baume-les-Dames samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Les vétérans du foot organisent un loto avec de nombreux lots
Ouverture des portes à 18h30
Réservation fortement conseillée .
Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 95 26 37 laboiteaquine2525@gmail.com
