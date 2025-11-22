Loto des vétérans du foot Quai du Canal Baume-les-Dames

Loto des vétérans du foot

Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les vétérans du foot organisent un loto avec de nombreux lots

Ouverture des portes à 18h30

Réservation fortement conseillée .

Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 95 26 37 laboiteaquine2525@gmail.com

English : Loto des vétérans du foot

German : Loto des vétérans du foot

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto des vétérans du foot Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS